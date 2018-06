Junge Besucher schöpfen aus einem Marktplatz

Die dritte Studienmesse im Aalener Arbeitsamt ist ein noch größerer Erfolg wie ein Jahr zuvor gewesen. Bereits kurz nach dem Start um 9 Uhr strömten viele junge Besucher zu den über 30 Ständen der Unis, Hochschulen, Instituten, zur Polizei oder Bundeswehr. Alle Hochschulen aus der Region und Unis aus anderen Bundesländern hatten sich auf zwei Stockwerken präsentiert, dazu gab es eine Vielzahl an Vorträgen. Was auffiel: Erstaunlich viele junge Besucher nutzten den Infotag rund ums duale Studium, NC, Praxissemester, akademische Berufe. Die gut 600 Besucher trafen auf über 1000 mögliche Studiengänge. Die meisten kamen aus dem Aalener Gebiet und vom Umland, mit Kumpel, Freundin, den Eltern.

Freundlich, zuvorkommend, kompetent: So, das war wohl auch der Eindruck der meisten Besucher, präsentierten sich die Studienberater, Studenten, Professoren. „Viele ganz spezielle und breit gefächerte Fragen,“ verbuchen etwa Melanie Monzel und Alexander Sätzler von der Hochschule Aalen. Gefragt waren etwa Internationales BWL oder Spezialisierung im Maschinenbau. Gleich gegenüber der HS Aalen berieten die mit drei Autostunden am weitesten angereisten, die Vertreter der Friedrich-Schiller-Uni Jena. Vielen, berichten Annelore Kübel und Stephanie Wolf, ist Jena in Zusammenhang mit Zeiss ein Begriff. Aber gefragt waren auch Lehramt, Jura, Geistes-, Natur- und Sozialwissenschaften. Viele sind mit ganz gezielten Fragen gekommen, stellt auch Andrea Rothaupt, Studienberaterin am Arbeitsamt, fest. Durch das G8-Gymnasium sei das Alter der Besucher noch jünger geworden, teilweise erst 17 sind die Studierfähigen. Auf die Messe waren aber auch bereits Zehntklässler gekommen, genauso wie Studenten im Berufsleben, die sich über ein weiteres, berufsbegleitendes Studium interessieren. Hochzufrieden mit dem regen und interessierten Besuch ist auch Gerhard Bühler, Teamleiter der fünf Berufsberater: „Wir freuen uns, dass dieses umfangreiche Angebot so gut angenommen wurde.“ Der „Renner“ bei den Vorträgen war übrigens wieder das Psychologie-Studium – besonders bei den weiblichen Besuchern. (lem)