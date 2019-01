Jungbauer und Kreh treten an

Die Aalener und Heidenheimer Mitglieder des Gesprächskreises „Evangelium und Kirche“ haben in der Oberkochener Versöhnungskirche ihre Kandidaten für die Synodalwahl am 1. Dezember nominiert.

Als Theologe kandidiert erneut der Aalener Schuldekan Harry Jungbauer (56). Er wurde bereits 2013 in die Landessynode gewählt und ist Mitglied des Finanzausschusses. Als Nichttheologe erklärte sich Anselm Kreh (51) aus Hermaringen zur Kandidatur bereit.

Beide Kandidaten kennen die Kirchenbezirke Aalen und Heidenheim seit vielen Jahren gut. Während Jungbauer in Heidenheim aufgewachsen ist und dort selbst als Pfarrer wirkte, arbeitet er seit 2012 als Schuldekan in den Kirchenbezirken Aalen und Schwäbisch Gmünd. Vielen Gemeinden im Aalener Bezirk ist er durch Vertretungen an Sonn- und Feiertagen als Prediger bekannt. Er leitet als Vorsitzender auch die Evangelische Erwachsenenbildung Ostalb mit Sitz in Aalen.

Anselm Kreh, Sohn des früheren Aalener Pfarrers Ludwig Kreh, wurde in Aalen in der Stadtkirche getauft und ist heute bei der Diakonie Stetten als Ausbilder und Dozent in Schwäbisch Gmünd tätig. Er wohnt in Hermaringen und leitet als nebenberuflicher Kirchenmusiker den Giengener Posaunenchor. Im Kirchenbezirk Heidenheim ist er unter anderem für die Gemeindediakone verantwortlich.

Beiden Kandidaten ist eine diakonische Kirche wichtig, die zu den Menschen kommt. „Kirche soll nicht polarisieren, sondern darf das Evangelium in dieser Welt verkündigen“, so versteht Jungbauer seinen Auftrag.

Die langjährige Landessynodale von „Evangelium und Kirche“, Eva Glock aus Heidenheim, wird sich nicht wieder zur Wahl stellen.

Die Landessynode ist die gesetzgebende Versammlung der Kirchenleitung in der evangelischen Landeskirche in Württemberg, zu der mehr als zwei Millionen Mitglieder gehören. Die nächste Kirchenwahl findet am 1. Dezember dieses Jahres statt. Es werden insgesamt 90 Mitglieder der Landessynode gewählt. Wahlberechtigt sind alle Mitglieder ab 14 Jahren.