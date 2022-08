Jung wird Zweiter und Wulschner siegt

Weit über die Landesgrenzen hinaus sind in der vergangene Woche fast 300 Reiter mit ihren Pferden in Ellwangen-Killingen zu Gast gewesen. Zahlreiche Gäste hatten sich bei strahlendem Sonnenschein auch am Sonntagnachmittag eingefunden, um spannenden Reitsport der Extraklasse zu genießen. Als letzter Höhepunkt des Tages wurde am Sonntagnachmittag im Preis der Firma Walter solar, der Stadt Ellwangen, der VARTA AG und des Ostalbkreises der Große Preis von Killingen, eine Springprüfung der Klasse S** mit Siegerrunde ausgetragen.

29 Reiter hatten sich in die Starterliste eingetragen, darunter auch der amtierende Olympiasieger, Welt-, Europa- und Deutsche Meister Michael Jung von der RSG Altheim. Nach einem spannenden Umlauf konnten sich acht Reiter mit jeweils null Fehlern für die Siegerrunde qualifizieren, die Schnellste von ihnen Sabrina Berger mit Quidams Star Melloni von der RSG Amberg-Köfering. In der Siegerrunde blieb sie zwar fehlerfrei, jedoch einen Wimpernschlag langsamer (0/37,63Sekunden) als der Weltmeister Michael Jung mit Edo Sandra (0/37,61 Sekunden). Mit einer sehr schnellen Zeit von 36,21 Sekunden und fehlerfrei siegte dann jedoch Benjamin Wulschner mit Prieure von der Börlner PSV. Dieser konnte dann aus der Hand von Wolfgang Walter den ersten Preis, eine Photovoltaik-Anlage mit Solarstrom-Speicher symbolisch in Empfamng nehmen. Wulschner bedankte sich für die gelungene Organisation des Turnieres bei den Veranstaltern, der RSG Ostalb und der Familie Walter. Auch Michael Jung, zum ersten Mal Gast bei den Horse classics in Killingen, lobte die Bedingungen des Turnies. „Beste Boden- und Platzverhälnisse und auch die Regengüsse von Freitag und Samstag waren kein Problem, schnell wurde das Abreiten von den Veranstaltern in die Halle verlegt. Unsere Pferde und wir haben uns in Killingen sehr wohl gefühlt“, so Michael Jung. „Volles Haus“ konnten die Veranstalter jedoch an allen Turniertagen verzeichnen. Witterungsbedingt war der Gloning Speed Cup auf Samstagabend verlegt worden. Am Ende erwies sich Sebastian Heller vom RV Winnenden als der beste Triathlet, er ritt fehlerfrei durch den Parcours, leistete sich beim Schießen auf die fünf Scheiben keinen Fehler und absolvierte souverän den Hindernisparcours mit dem Solarmobil. Spät abends um 21 Uhr startete dann der Preis der Kreissparkasse Ostalb, eine Barrierenspringprüfung der Klasse S*. Sieben mutige Reiter wagten sich unter Flutlichbedingungen hoch hinaus. Bei einer Höhe von 1,90 Meter war die Springprüfung dann entschieden: Mario Walter mit Quattros Cadeaux (RSG Ostalb) und Alina Hertwig (RV Meckenbeuren) auf Decimo teilten sich den Sieg. An allen vier Turniertagen wurden die Zuschauer kulinarisch vom Bauernhofteam Wolpert verwöhnt. Auch die Ortsgruppe Röhlingen des DRK konnte einen nahezu unfallfreien Verlauf vermelden.