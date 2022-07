Jung fischt zwei Titel aus dem Freiwasser

Viele Sportler arbeiten auf diesen einen Moment hin, wenn Körper und Kopf perfekt im Einklang sind, sich das harte Training auszahlt und es einfach läuft. Dies ist dem Aalener Freiwasserspezialist Alexander Jung (Jahrgang 1983) vom Schwimmclub Delphin Aalen bei den Deutschen Meisterschaften der Masters auf beeindruckende Art und Weise gelungen.

Gleich zwei Deutsche Meistertitel konnte er nach anstrengenden Rennen über 2,5 und fünf Kilometer km aus dem See Freigericht in Großkrotzenburg nahe Frankfurt aus dem Wasser fischen. „Ich hatte mir für die Meisterschaften viel vorgenommen, eine Medaille muss drin sein. Den letzten Feinschliff holte ich während den Pfingstferien durch ein knapp zweiwöchiges privates Trainingslager mit über 120 Kilometer in zwölf Tagen. Dass ich jedoch mit zwei Meistertiteln nach Hause fahren darf, hätte ich mir nie träumen lassen“, weiß der rundum zufriedene Sportler aus Aalen zu berichten.

Am Samstag um 11 Uhr ging die Mission Doppelgold mit dem Rennen über 2,5 Kilometer los. Gleich zu Beginn des Rennens konnte sich Jung im vorderen Feld platzieren und mit den Sportlern der weitaus jüngeren Altersklassen der 20- und 25-Jährigen mithalten.

Nach 33:28,62 Minuten schlug der Aalener im Ziel an und verwies die weiteren Medaillengewinner aus Ulm und Göttingen mit knapp zwei Minuten und viereinhalb Minuten Abstand souverän auf die Plätze zwei und drei.

Auch am Folgetag war der Sprung ganz oben aufs Podest im Fünf-Kilometer-Rennen in greifbarer Nähe. „Nach dem Erfolg des Vortags, wusste ich, hier ist etwas ganz Großes drin und ich werde alles daransetzen, auch über fünf Kilometer ganz vorne mitzuschwimmen.“

Beflügelt vom Gewinn seiner ersten Deutschen Meisterschaft schienen sämtliche Anspannungen und die Nervosität verflogen. Jung schwamm wie befreit und lieferte ein starkes Rennen ab. Bereits zur Halbzeit des Rennens war er nach der Zwischenzeit bei Kilometer 2,5 schneller als im Einzelrennen tags zuvor. Beim Zielanschlag nach einer Stunde sieben Minuten und 44 Sekunden hatte der schwimmende Trainer des SC Delphin Aalen die zweite Goldmedaille vor den dahinter platzierten Kontrahenten aus Darmstadt und Ulm sicher.

„Mir ist es wichtig als Schwimmer und Trainer meine Leidenschaft für den Schwimmsport an den Nachwuchs weiterzugeben, Kindern den Spaß im Wasser zu vermitteln und junge Nachwuchstalente den Weg zu ihrer Erfolgsgeschichte zu bereiten“, resümiert Alexander Jung nach einem seiner größten Erfolge.