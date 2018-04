Julie Frank schnuppert beim Bundestag

Die 16-jährige Schülerin Julie Frank hat kürzlich ihr Praktikum zur Studien- und Berufsorientierung (BOGY) bei der SPD-Bundestagsabgeordneten Leni Breymaier absolviert. Vier Tage lang sammelte die Aalenerin praktische Erfahrungen rund um den politischen Alltag in einem Abgeordnetenbüro im Wahlkreis.

„Es hat wirklich viel Spaß gemacht“, erzählt die Schülerin am Theodor-Heuss Gymnasium. „Während einer Sitzungswoche des Bundestages in Berlin konnte ich von Aalen aus die parlamentarische Arbeit beobachten. Das war eine interessante Erfahrung, die Arbeit eines Bundestagsbüros kennenzulernen.“ Seien es die Terminvorbereitungen, der Einblick in die Bürostrukturen oder der Alltag vor Ort im Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern.

Die Mitarbeitenden von Leni Breymaier standen der Schülerin in der Praktikumszeit mit Rat und Tat zur Seite. Eine Begegnung mit der Abgeordneten Leni Breymaier stand selbstverständlich mit auf dem Programm. Die Familienpolitikerin freute sich über das Engagement der Schülerin und lud sie direkt zum anstehenden Girls’ Day am 26. April nach Berlin ein. Zukünftig im Politikbereich zu arbeiten, kann sich Jule Frank gut vorstellen. „Erst einmal aber mache ich mein Abitur und entscheide mich dann für einen Studiengang“, betont sie abschließend. Bei der Berufsorientierung habe ihr das Praktikum in jedem Fall sehr viel weitergeholfen.