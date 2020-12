Julian Mielich ist der beste Zerspanungsmechaniker des Landes

Der beste Zerspanungsmechaniker des Landes Baden-Württemberg im Jahr 2020 kommt vom Kurbelwellenspezialisten aus Wasseralfingen. Der 20-jährige Julian Mielich aus Röttingen absolvierte seine verkürzte dreijährige Ausbildung bei der Maschinenfabrik Alfing Kessler GmbH besonders erfolgreich: Seiner praktischen Ausbildungsprüfung, die er mit dem Gesamtergebnis sehr gut (98 von 100 Punkte) absolvierte, ging die schriftliche Prüfung an der Technischen Schule Aalen mit einem Notendurchschnitt von 1,1 voraus.

Bereits am 8. Dezember wurden im Rahmen der IHK-Ehrungen „Die landesbesten Auszubildenden“ während einer Online-Gala geehrt, hier erhielten zwei Jungfacharbeiter einen Preis sowie vier Nachwuchskräfte der Maschinenfabrik Alfing Kessler eine Belobigung.

Der Landessieger Julian Mielich bleibt der Maschinenfabrik Alfing Kessler GmbH auch weiterhin treu: Durch das unternehmensinterne Förderprogramm einschließlich einem Stipendium wird er in den nächsten Jahren seine Qualifikationen, im Rahmen eines Studium an der Fachhochschule Aalen im Bereich Materialographie, weiter ausbauen. Während der regelmäßig stattfindenden Praxisphasen kann er sein Wissen direkt in seinem Ausbildungsbetrieb in Wasseralfingen im Bereich Qualitätsmanagement vertiefen und nach dem Abschluss des Studiums ins Berufsleben zurückkehren.