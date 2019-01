Jugendturnier beim VfB Tannhausen

Am diesem Wochenende veranstaltet die Jugendabteilung des VfB Tannhausen zum 15. Mal das Hallenfußballturnier mit Rundumbande um den „Irrgang & Schneider Cup“.

Los geht es bereits am Freitag um 15 Uhr mit dem Turnier der C-Jugend. Direkt im Anschluss daran suchen acht A-Jugendteams ihren Turniersieger. Am Samstag startet das D-Jugendturnier. Der Samstagnachmittag ist dann für die F-Jugend reserviert. Am Samstagabend ist dann B-Jugend an der Reihe. Die E-Jugend am Sonntagvormittag und das Turnier der Bambinis am Nachmittag runden dann das Fußballwochenende in der Tannhäuser Turnhalle ab.