Jugendlicher Ladendieb widersetzt sich Polizeibeamten.

Ein 14-Jähriger ist am Montagmittag kurz vor 12 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Friedhofstraße beim Diebstahl mehrerer verpackter Parfumflaschen im Wert von rund 400 Euro ertappt worden.

Der Dieb wurde bis zum Eintreffen der Polizei von Mitarbeitern festgehalten. Hierbei beschimpfte er zunächst die Angestellten und leistete anschließend gegenüber den Polizeibeamten Widerstand, so dass er überwältigt werden musste. Er wurde zur Dienststelle gebracht und anschließend von seinem Vater abgeholt. Ihm droht nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Diebstahl, Beleidigung und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte.