Sechs bis acht Jugendliche haben am Mittwochabend im Bereich des Kochers gezündelt. Wie die Polizei mitteilt, haben sie an der dortigen Baustelle zur Renaturierung Gewebematerial zur Absicherung der Flussböschung angezündet. Anschließend flüchteten die Jugendlichen zu Fuß über das Brückchen in Richtung Heimatsmühle. Die Freiwillige Feuerwehr Aalen war mit 16 Mann und 3 Fahrzeugen angerückt.