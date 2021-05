Am Dienstagabend haben zwei 17-jährige Jugendliche gegen 19.50 Uhr mehrere Steine auf einem Schulgelände in der Turnstraße im Bereich der Sporthalle geworfen, wodurch ein Fenster der Sporthalle sowie drei weitere an einem der Unterrichtsgebäude beschädigt wurden. Die beiden Jugendlichen konnten nach einem Zeugenhinweise noch vor Ort angetroffen werden. Nach Klärung des Sachverhalts wurden sie ihren Eltern übergeben.