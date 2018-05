Jugendliche sprayen gegen Rassismus

Ein bunter Anblick bietet sich seit Freitag den Autofahrern an der Kreuzung Ulmer Straße / Walkstraße. Dort haben Jugendliche des Treffpunkts Röthenberg mit dem Sprayer Open Mike aus Stuttgart ein Haustor mit einer Weltkugel und den Worten Nationalität Mensch angesprayt. Damit soll im Vorfeld der WM gegen Rassismus und Diskriminierung aufmerksam gemacht werden. Initiiert wurde die Aktion vom Treffpunkt Rötenberg und der Mobilen Jugendarbeit in Aalen. Das leerstehende Haus wurde von der Stadt zur Verfügung gestellt. Ein Banner mit Bildern der Graffitis sollen vor dem Spiel Deutschland gegen Südkorea am 27. Juni am Treffpunkt Röthenberg präsentiert werden.