Unter dem Titel „Jugend und Zukunft“ findet am Freitag, 11. Juli, um 18 Uhr eine Pecha-Kucha-Nacht zu Nachhaltigkeit und Kultur im Haus der Jugend statt. Jugendliche sind eingeladen, in einem Kurzvortrag über ihre Interessen zu berichten. Das Format Pecha-Kucha hat in Aalen Tradition, und diesmal werden Jugendliche zukunftsorientierte Themen präsentieren. Einen Schwerpunkt bildet das Thema Kultur.