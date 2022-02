Jugendliche leiden unter der Pandemie

Die Online-Veranstaltung des Netzwerks Schule-Wirtschaft Ostwürttemberg mit dem Titel „Zwei Jahre Pandemie – wie verändert Corona den Schul- und Ausbildungserfolg?“ ist auf großes Interesse gestoßen. Viele der 60 teilnehmenden Lehrkräfte und Ausbildende kennen die aufgezeigten Probleme der Jugendlichen aus ihrer beruflichen Erfahrung.

In seiner Begrüßung zeigte Markus Kilian, Geschäftsführer von Südwestmetall, auf, wie Schulschließungen bei Schülern und Auszubildenden vor allem bei fehlender Elternhilfe zu Lernrückständen führen. Die drei Referentinnen zeigte anschließend Empfehlungen zum Umgang mit belasteten Schülerinnen und Schüler auf.

Constance Richter, Professorin an der Hochschule Aalen, beschäftigte sich mit dem digitalen Unterricht und der geänderten Form des Lehrens. Wichtig bleibe die Aufgabe der Lehrkraft, die Schülerinnen, Schüler und Auszubildenden zu motivieren und Raum zum Üben zu geben. Im „Homeschooling“ sei vor allem das Feedback der Lehrkraft zu kurz gekommen. Es hätten persönliche Rückmeldungen, Nachfragen, Lob und ein erkennbarer wertschätzender Gesichtsausdruck gefehlt. Auch Überforderung führten zu mangelnder Motivation. Die Lehrkraft sollte, so Richter, darauf achten, dass sich der Lehrstoff auf das Wesentliche konzentriere und gut verständlich sei. Nachweislich hätten das Fachwissen und die soziale Kompetenz auf Schülerseite nachgelassen. Gleichzeitig habe die digitale Kompetenz zugenommen. Dazu zählten selbstständiges Recherchieren und das Beschaffen von Informationen. „Dieser Kompetenzbereich sollte in der Ausbildung und an den Hochschulen erkannt und weiter gefördert werden,“ empfahl Constance Richter.

Einen vertieften Einblick in die emotionalen Probleme der Schülerinnen und Schüler gaben zwei Vertreterinnen der Schulpsychologischen Beratungsstelle Aalen. Die häufigsten Anmeldegründe für eine Beratung seien eine Lern- und Leistungsproblematik, Schwierigkeiten in Deutsch und Auffälligkeiten im emotionalen Bereich, berichtete die Psychologin Verena Wespel. Durch die Pandemie hätten Motivationsprobleme, Lese- und Rechtschreibschwächen sowie Lernlücken zugenommen. Vermehrt hätten sich Beratungsanfragen zur Schulangst und zu einem Fernbleiben von der Schule. Umfragen hätten darüber hinaus ergeben, dass auch Depressionen und Essstörungen häufiger auftreten würden. So hätten 50 Prozent befragter Abiturienten angegeben, dass sie „psychisch hoch belastet“ seien.

Die Ursachen hierfür erläuterte Judith Dirk. Ausgangssperren und Schulschließungen hätten zu fehlenden Kontakten mit Gleichaltrigen geführt, zu mehr Einsamkeit, weniger sportlichen Betätigungen und weniger Zeit für Hobbies. Dies alles sei aber wichtig für ein psychisches Wohlbefinden. Die Frage von Markus Kilian, wie Lehrkräfte, Eltern und Ausbildende die Jugendlichen unterstützen können, beantwortete Dirk so: „Zeigen Sie Interesse, halten Sie einen guten Kontakt und stellen Sie Fragen.“ Für eine gesunde Entwicklung junger Menschen seien vor allem ausreichend Kontakte zu Gleichaltrigen sehr wichtig.