Jugendliche klettern aus Langeweile aufs Schuldach

Am Freitag gegen 19.30 Uhr ist die Polizei darüber informiert worden, dass drei Jugendliche auf dem Dach einer Schule gesehen wurden. In der Humboldtstraße wurden die drei Jugendliche im Alter von 13 bis 14 Jahren angetroffen, welche sich auf dem Dach befanden. Nach Angaben der Jugendlichen war ihnen langweilig, daher haben sie versucht, mit Steinen vom Dach aus in ein Rohr hineinzuwerfen. Die Jugendlichen wurden ihren Eltern übergeben, nachdem sie die Steine aufgeräumt hatten.