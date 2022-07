Jugendliche haben beste Chancen auf eine Ausbildungsstelle

Mit 1375 noch freien Ausbildungsplätzen in verschiedenen Berufen bieten sich für Jugendliche beste Chancen für einen Ausbildungsbeginn noch in diesem Herbst.

Alle Schülerinnen und Schüler, die noch Fragen rund um das Thema Ausbildung oder Studium haben, dürfen sich unter 07361 / 575170 oder Aalen.BiZ@arbeitsagentur.de melden, um einen Termin mit der Berufs- und Studienberatung zu vereinbaren. Wer noch unschlüssig ist und spontan ein Praktikum in den Sommerferien sucht, wird auf praktikumswoche.de fündig – hier kann man an fünf Tagen in fünf Unternehmen reinschnuppern, um fünf verschiedene Berufe kennenzulernen.

Mit der Bewerberwerkstatt bietet die Arbeitsagentur auch noch in den Sommerferien verschiedene Seminare im BiZ der Agentur für Arbeit Aalen, Raum 37, an:

1. August: 9.30 bis 12.30 Uhr: Bewerbungsschreiben und Onlinebewerbung

23. August: 9.30 bis 12 Uhr: Vorstellungsgespräch

29. August: 14.30 bis 16 Uhr: Studienplatzfinanzierung

29. August: 16 bis 17 Uhr: Stipendienmöglichkeiten – Online-Votrag.

6. September: 9.30 bis 12.30 Uhr: Einstellungstest