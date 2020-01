Jugendliche beseitigen Silvestermüll

Die Ahmadiyya Muslim Jugendorganisation hat am Neujahrstag die Überreste der Silvesternacht am Gmünder Torplatz, Marktbrunnen, ZOB und an der Stadthalle in Aalen aufgeräumt. Die lokale Ortsgruppe in Aalen beteiligte sich mit 21 Teilnehmern an der Neujahrsaktion. Die Aktion hat eine lange Tradition: Seit über 20 Jahren gibt es dieses Projekt. Mit der Aktion möchten die jungen Muslime ein Zeichen für bürgerschaftliches Engagement setzen und die Verbundenheit zu ihrem Heimatort ausdrücken. Foto: Ahmadiyya Muslim Jugendorganisation Aalen