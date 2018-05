Jugendliche als Steinewerfer ermittelt

In der Silvesternacht waren am Gebäude der Polizei in der Kanzleistraße in Gaildorf sämtlich Scheiben durch Steinwürfe zerstört wurden. Jetzt konnten die Polizei in Gaildorf eine Gruppe von sechs Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren und einem Heranwachsenden im Alter von 18 Jahren ermitteln, die für diese Tat verantwortlich sind. Zunächst wurden durch die Gruppe in der Nacht Böller und Raketen gegen das Gebäude geschossen, anschließend holten die sieben Steine vom gegenüberliegenden Parkplatz einer Apotheke und warfen diese gezielt gegen die Fensterscheiben des Polizeipostens. Insgesamt wurden dabei 22 Glaselemente von neun Fenstern zerstört und ein Schaden in Höhe von mindestens 12 500 Euro verursacht. Die Ermittlungen der zuständigen Staatsanwaltschaft Heilbronn und der Polizei dauern an.