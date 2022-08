Jugendkapelle tritt im Europapark Rust auf

Aus zahlreichen Bewerbungen ist die Jugendkapelle Aalen ausgewählt worden, um bei der „Euro-Musique“ im Europa-Park Rust aufzutreten. Als Belohnung fürs gelungene Konzert hatten die Jugendlichen „Freie Fahrt“ im Vergnügungspark.

Das musikalische Begegnungsfestival „Euro-Musique“ des Europa-Parks Rust in Zusammenarbeit mit der Landesmusikjugend Baden-Württemberg und dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg konnte nach zweijähriger Pause endlich wieder stattfinden. Bereits zum 21. Mal trafen sich vokale und instrumentale Jugendmusikgruppen zu einer länderübergreifenden musikalischen Begegnung mit über 3000 Kindern und Jugendlichen. Aus zahlreichen Bewerbungen wurde die Jugendkapelle Aalen auserwählt und traf dort auf die Konzertpartner des Sinfonischen Blasorchesters der Jugendmusikschule Steinlach und des Bezirksjugendakkordeonorchesters Karlsruhe. Nachdem jedes der drei Orchester seinen Konzertpart absolviert hatte, rockte der Konzertpavillon im großen gemeinsamen Finale „Queen on Stage“. Im Anschluss durfte gemeinsame Zeit im Europa-Park verbracht werden, so dass es ein wundervoller, musikalischer und abenteuerlicher Tag wurde.