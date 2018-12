Jugendkapelle spielt zu Glühwein und Co.

Die Beliebtheit des Aalener Weihnachtslandes auf dem Spritzenhausplatz ist ungebrochen. Vor allem nach Feierabend zieht es Massen an Aalenern und Besucher von außerhalb hierher. So auch am Mittwoch. Gut gefüllt war bereits am späten Nachmittag der Platz unter den Platanen. Etliche Besucher standen auch rund um die Bühne des Weihnachtsmarktes, auf der die Jugendkapelle der Stadt Aalen mit „Liedern zum Advent“ für vorweihnachtliche Stimmung sorgte (Foto: Thomas Siedler). Unter erschwerten Bedingungen, denn die Musik, die aus den Lautsprechern auf der Bühne kam und vor dem Auftritt der jungen Musiker nicht abgestellt wurde, stellte diese anfangs vor eine Herausforderung. Doch wer ein Profimusiker sein will, steckt auch das weg und spielt einfach gegen die Klänge aus der Konserve an. Glück hatten am Mittwoch die Standbetreiber. Endlich mal kein Regen. Denn dieser habe sie die vergangenen Tage umsatztechnisch schwer gebeutelt.