Jugendhallencup feiert kleines Jubiläum

Der Jugendhallencup des SV Neresheim geht in seine 15. Auflage. Zu dem kleinen Jubiläum bietet der SVN vom 3. bis 6. Januar mit über 70 Teams erneut ein breites Fußballspektrum. Zum dritten Mal zeigen in der Rundumbande der Härtsfeldarena auch die Kickerinnen ihr Können.

Die Mischung macht es auch beim 15. Jugendhallencup. Denn erneut trifft der Nachwuchs von Profivereinen auf lokale Vertreter und renommierte Traditionsclubs aus der Region. So auch beim D-Junioren-Turnier am Samstag ab 10.30 Uhr, dem sportlichen Höhepunkt der vier Tage in der Härtsfeldarena. „Wir haben das U 13-Turnier zeitlich weiter gestrafft, aber dennoch ein attraktives Teilnehmerfeld zusammenbekommen“, sagt Tobias Franke, der zum ersten Mal als SVN-Jugendleiter das Turnier organisiert. „Ich habe aber ein verdammt gutes Team, auf das ich mich super verlassen kann.“

Eine verlässliche Größe als fester Bestandteil des Jugendhallencups ist der Frauenfußball. Zum dritten Mal kooperiert der SVN hier mit dem benachbarten FC Härtsfeld. Den gesamten Freitag über zeigen die Kickerinnen, was sie am Ball können. Den Auftakt ab 9.30 Uhr machen die C-Juniorinnen mit dem Fenster-Zettl-Cup, ab 12.30 Uhr sind die B-Juniorinnen beim Schlosserei-Schiele-Cup an der Reihe. Den Abschluss des zweiten Turniertages bilden ab 18 Uhr die aktiven Fußballerinnen, die um den Härtsfelder-Cup kämpfen.

Den Auftakt des 15. Jugendhallencups am Donnerstag bilden ab 10 Uhr acht C-Junioren-Mannschaften, die in zwei Vierergruppen ihr Turnier austragen. Weiter geht es mit den E-Junioren, hier sind ab 13.30 Uhr ebenfalls acht Teams in zwei Gruppen am Start. Abgeschlossen werden die vier Turniertage am Sonntag mit zwei weiteren Wettbewerben. Wenn ab 10 Uhr 17 Bambini-Teams aus acht Vereinen ihren Spieltag absolvieren, dürfte es laut werden in der Neresheimer Arena. Ab 13.30 Uhr kämpfen zehn F-Junioren-Mannschaften in zwei Gruppen um den Sieg.