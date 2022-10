Jugendgemeinderat entsteht: Alle Typen sind willkommen

Zu einem Infoabend über den kommenden Aalener Jugendgemeinderat (JGR) hatte das Stadtjugendreferat am kürzlich eingeladen.

Und die Plätze im Haus der Jugend waren gut besetzt, als Winfried Tobias für das Stadtjugendreferat als Gast vom baden-württembergischen Dachverband Jonas Dehmel begrüßte. Der 18-jährige ist seit eineinhalb Jahren Jugendgemeinderat in Nagold und konnte aus dem Sitzungsalltag und von Erfolgen wie dem Bau einer Pumptrack-Anlage und der Einrichtung eines flächendeckenden WLans berichten. Möglich wurde das auch durch die Kooperation zwischen dem Jugendgemeinderat und dem „erwachsenen“ Gemeinderat, so Dehmel, der darüber hinaus betonte, wie wichtig die diverse Aufstellung und gleichzeitige Kooperationsbereitschaft innerhalb des JGR für alle Beteiligten sei.

„Der Jugendgemeinderat braucht alle Typen“, warb Dehmel für das Engagement, „introvertierte Organisationstalente spielen genauso eine wichtige Rolle wie die extrovertierten Macher und Macherinnen.“

Dass im Jugendgemeinderat für alle Charaktere Platz ist, meinte auch Anne Klöcker vom Stadtjugendreferat, die sich freute, dass bei der Frage nach einer möglichen Kandidatur die meisten Hände im Saal nach oben gingen.

Gewählt wird bei Jugendforen in den Ortsteilen, der erste Termin findet am Freitag, 21. Oktober, in Dewangen statt, wo man sich noch am Abend selbst zur Wahl aufstellen lassen kann.