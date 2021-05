Jugendforum der Partnerschaft für Demokratie im Ostalbkreis geht mit zahlreichen Ideen an den Start

Das Jugendforum tagt immer dienstags um 19 Uhr im Zwei-Wochen-Rhythmus. Wer dabei sein will, kann eine Mail an: g.m.mueller@kjr-ostalb.de – Stichwort: Zukunft, ich bin dabei! senden.

Kaum hat sich das Jugendforum zusammengefunden, schon sind die ersten Pfähle eingerahmt: Ein Limes Sport- und Freizeitpark soll entstehen, für bessere Taktungen im ÖPNV will man sich starkmachen sowie für Jugendbeteiligung statt Scheinbeteiligung eintreten. Die Mitglieder des Forums kommen aus allen Ecken des Ostalbkreises, doch eins verbindet alle: der Wille, die Zukunft gemeinsam zu gestalten. Für die Umsetzung der Projekte steht dem Jugendforum ein eigener Jugendfonds in Höhe von 15.000 Euro zur Verfügung.

Das Jugendforum wird von Jugendlichen in einer selbst gewählten Form eigenständig organisiert und geleitet. Sie entscheiden auch über Vergabe von Mitteln aus dem Jugendfond. Initiiert wurde das Jugendforum von der Partnerschaft für Demokratie im Ostalbkreis, gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“. Nachdem die Pandemie das direkte Arbeiten miteinander und auch die geplante Promotion-Tour durch den Ostalbkreis nicht möglich machte, wurden neue Ideen entwickelt. Die Idee zu einem digitalen „Zukunftsszenario“ entstand. Gerburg Maria Müller von der Partnerschaft sowie Vatan Ukaj und Clara Berger vom Verein WERTansich(t), die für die fachliche Unterstützung engagiert wurden, haben die digitale Plattform Miro eingeführt und den Prozess geplant, organisiert und durchgeführt. Im Vordergrund standen die Visionen, konkreten Ideen und Meinungen der jungen Menschen.

„Was als digitaler Workshop begann, nimmt nun Formen an, denen die ersten Handlungsschritte folgen“, berichtet Müller. Die Zuständige für Jugendbeteiligung und Netzwerkarbeit des Kreisjugendrings ist Ansprechpartner für die Mitglieder des Jugendforums und Sprachrohr gleichermaßen. Gemeinsam wolle man die gesetzten Ziele zügig umsetzen. Die Kritik der Jugendlichen war deutlich, dass man häufig als unorganisierter Haufen wahrgenommen werde. Dem möchte man entgegenwirken. An diesem neuen Gremium der offenen Jugendbeteiligung arbeiten bis jetzt 13 Jugendliche mit, unter anderem auch Jugendliche aus dem Jugendgemeinderat Schwäbisch Gmünd, dem Jugendgemeinderat Bopfingen, den Jusos, SOLID oder Fridays for Future. Eine Geschäftsordnung für das Jugendforum zu verfassen, sei einer der nächsten Schritte, so Müller. Landrat Joachim Bläse schaltete sich beim ersten digitalen Treffen dazu, um sich die Positionen der Jugendlichen anzuhören.

Besonderes Augenmerk lag während der letzten digitalen Sitzung auf dem „Limes Sport und Freizeitpark“, der, so die Mitglieder, am Ostalb-Skilift entstehen könnte. Treibende Kraft hinter dieser Idee ist der Aalener Markus Timo Baur. Er ist Deutscher Viz Meister im Pumptrack Racing und fährt seit über 20 Jahren Mountainbike, ist Abteilungsleiter im Radsport in der DJK SG Wasseralfingen und erklärt: „Es gibt rund 6000 Mountainbiker in und um Aalen, doch keine große Bikeparkeinrichtung im Umkreis von 150 Kilometern.“ Wenn kein attraktives und bedarfsgerechtes Angebot geschaffen werde, so steige die Zahl illegaler Trails weiter an. Der Vorteil eines Bikeparks liege auf der Hand, ohne Gegenverkehr und Blockaden käme es auch zu weniger Unfällen. Am Ost-alb-Skilift könnte man einen solchen Bikepark realisieren. Damit aus dem Areal eine Begegnungsstätte für Familien und Kinder werden kann, wäre eine Erweiterung um einen Trimm-Dich-Pfad, einen Hochseilgarten, eventuell einen Heilkräutergarten, Skulpturenpfad oder einen Streichelzoo denkbar. Ideen gebe es reichlich.