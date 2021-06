Jugend-Nationalspielerin aus Speyer wird ein Engel

Die Förderung und Entwicklung junger deutscher Spielerinnen ist seit jeher ein Grundpfeiler in der Philosophie des Nördlinger Basketball-Erstligisten. In diesem Zusammenhang ist den Eigner Angels mit der Verpflichtung von Bianca Helmig ein echter Coup gelungen. Die Abiturientin aus Speyer wagt in Nördlingen den Sprung in die 1. Liga.

Nach einer mehr als soliden Saison beim Zweitligisten Speyer-Schifferstadt ist dies der logische nächste Schritt. Obwohl sie mit ihren 18 Jahren eine der jüngsten Spielerinnen ihres Teams war, lenkte sie das Spielgeschehen mit beeindruckender Souveränität. Mit ihrer Körpergröße von 1,66 Meter ist sie prädestiniert für die Point-Guard Position. Dabei gelang es ihr nicht nur, das Spiel ihres Teams zu lenken, sondern avancierte mit 13,6 Punkten im Schnitt sogar zur Topscorerin. Mit der Berufung in die U-20-Nationalmannschaft gelang ihr dann gleich der nächste Karriereschritt. Bei einem Probetraining in Nördlingen war Headcoach Ajtony Imreh sichtlich beeindruckt von der Fußarbeit der 18-Jährigen, was wohl auf ihre Tennis-Vergangenheit zurückzuführen ist. Aber auch Arbeitseinstellung und Motivation der Aufbauspielerin ließen die Verantwortlichen der BG Donau-Ries nicht lange zögern. Bianca Helmig wird die frei gewordene FSJ-Stelle antreten und neben diesem Engagement noch in der Mittelschule in Nördlingen eingesetzt werden.