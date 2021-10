Jugend musiziert: Ab jetzt anmelden

Deutschlands größter Musikwettbewerb für Kinder und Jugendliche geht in eine neue Runde. In Ostwürttemberg findet der Regionalwettbewerb vom 28. bis 30. Januar 2022 in Aalen und Waldstetten statt. Wer mitmachen möchte, kann sich bis zum 15. November bei der Regionalgeschäftsstelle Stiftung Schloss Kapfenburg anmelden.

Nach dem letzten Durchlauf, der aufgrund von Corona teilweise digital ausgetragen wurde, soll nun wieder ein Präsenzwettbewerb für alle Altersstufen stattfinden.

Die Musikschule Aalen stellt für den Regionalwettbewerb 2022 ihre Räumlichkeiten im Kulturbahnhof zur Verfügung, wo es optimale Bedingungen für die Austragung gibt. Die Wertung in der Kategorie „Schlagzeug-Ensemble“ wird in der Musikschule Waldstetten ausgetragen.

Die Anmeldung für „Jugend musiziert“ ist ab sofort bis zum 15. November möglich und erfolgt online.

Beim aktuellen Wettbewerb sind folgende Wertungskategorien ausgeschrieben: Solowertung: Streichinstrumente, Akkordeon, Schlagzeug, Gesang (Pop). Ensemblewertung: Klavier-Kammermusik, Duo: Klavier und ein Blasinstrument, Vokal-Ensemble, Zupf-Ensemble, Harfen-Ensemble. Besondere Besetzung: Alte Musik. Das Abschlusskonzert mit den Preisträgern des Regionalwettbewerbs ist für den 13. Februar 2022 in der Stadthalle Aalen geplant.