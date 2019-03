Jugend forscht forsch auf der Bühne

Was für eine schöne Idee: Die Macher der Aalener Jamsession im Frapé haben einen ihrer Mittwochabende extra frei geräumt für den Musikernachwuchs. Die erste „Newbies Night“ war dementsprechend gut besucht – vor allem natürlich mit Eltern, Großeltern und Freunden der jungen Musiker. Und die bekamen Interessantes zu hören.

Drei Bands standen auf dem Plan, das Durchschnittsalter auf der Bühne blieb deutlich unter der Volljährigkeit. Und auch wenn sich alle drei Formationen an den Hymnen ihrer Generation abarbeiteten, so boten sie dem Publikum doch ganz unterschiedliche Konzepte an.

Viel Applaus für die leisen Töne

Den Auftakt machte ein junges Frauentrio, die HS Twins der Musikschule Neresheim. Die beiden Sängerinnen Anna Hahn und Eva Hahn machten sich gemeinsam mit Svenja Stets am Piano an die leisen Töne. „What If God Was One Of Us“ von Joan Osborne etwa, oder „Hit The Road Jack“ von Ray Charles. Vielleicht haben sich noch etwas Feinarbeiten an ihrer Performance notwendig, verhalten, ja fast schüchtern saßen sie da auf der Bühne, aber die Stimmen machten was her. Dafür gab’s viel Applaus, sogar der Tontechniker wurde beklatscht, als er sich nach einem lauten Brumm entschuldigte.

Bei den Three Hours, einer Band aus Schülern des Aalener Theodor-Heuss-Gymnasiums, wäre so ein Brumm wohl untergegangen. Das Quintett mit Elsa Krieg (Gesang, Gitarre), Clara Kläsges (Gesang, Piano) und den drei Jungs Daniel Widmann (Gitarre), David Müller (Bass) und Simon Häussler (Schlagzeug) hat sich nämlich den rockigeren Tönen verschrieben. Als Zugabe stand zum Beispiel die U18-Loser-Hymne „Teenage Dirtbag“ von Wheatus an – stilsicher und ambitioniert vorgetragen. Die Band, so geht die Legende, heißt übrigens Three Hours, weil sie genau so lang nach einem passenden Bandnamen gesucht hat.

Abschluss und Höhepunkt

Abschluss und Höhepunkt waren The Quips aus Oberkochen, der Musikschule Oberkochen-Königsbronn entwachsen. Jonas Esslinger (Gesang, Gitarre), Anais Bustaus (Gesang), Paul Rathgeb (Gitarre), Chris Anderson (Bass) und Fabian Grimm (Schlagzeug) arbeiten gerade an ihrer ersten EP. In ihr Programm mit Stücken von Red Hot Chili Peppers bis Oasis mischte sich auch die eine oder andere Eigenkomposition mit Charakter, die durchaus Lust auf mehr machten.