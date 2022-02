„Jugend forscht“ ermittelt die Besten

Sie haben experimentiert, getüftelt, geforscht und sind nun bereit, sich vor großem Publikum zu präsentieren: Die besten Nachwuchsforschenden der Region präsentieren am 18. und 19. Februar ihre Ideen beim großen Finale des Regionalwettbewerbs Ostwürttemberg von „Jugend forscht“ an der Hochschule in Aalen. Insgesamt 74 Schülerinnen und Schüler haben sich qualifiziert und präsentieren ihre Projekte einer hochkarätig besetzten Jury.

Unter dem Motto „Zufällig genial?“ findet die 57. Wettbewerbsrunde von „Jugend forscht“ an der Hochschule in Aalen in Kooperation mit der Firma Zeiss statt. 74 Teilnehmende mit 35 spannenden Projekten gehen ins Rennen um den Preis als Jungforscherin oder Jungforscher des Jahres 2022.

Die Präsentation der Ergebnisse findet am Freitag, 18. Februar, an der Hochschule Aalen statt. 50 ehrenamtliche Jurorinnen und Juroren aus Schule, Wissenschaft und Industrie bewerten die Projekte. „Es ist jedes Jahr faszinierend, welche spannenden Ideen die Projektgruppen entwickeln. Vor allem aber ist zu bewundern, welche Experimentierfreudigkeit und Begeisterung sie für ihre wissenschaftlichen Konzepte mitbringen“, freut sich Erika Lahnsteiner, Patenbeauftragte der Hochschule Aalen für den Wettbewerb, auf das Finale.

Neben den Projektpräsentationen haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, Workshops zum Thema MINT im explorhino wahrzunehmen.

Einen Tag später, am Samstag, 19. Februar, werden die Siegerinnen und Sieger in einer digitalen Wettbewerbsfeier gekürt. Eine spannende Show, eine mitreißende Moderatorin und interessante Gäste warten auf die Jungforschenden und Interessierten. Unter anderem werden Landrat Joachim Bläse, Aalens Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann, Professor Harald Riegel, der Rektor der Hochschule Aalen, Thilo Rentschler, Hauptgeschäftsführer der IHK Ostwürttemberg, und Michael Totzeck von Zeiss mit dabei sein.

Die Gewinnerinnen und Gewinner der Regionalwettbewerbe qualifizieren sich anschließend für die Landeswettbewerbe, die Mitte März beginnen. Den Abschluss der 57. Wettbewerbsrunde von „Jugend forscht“ bildet das Bundesfinale vom 26. bis 29. Mai in Lübeck.