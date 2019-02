Judokas bei Steppi Pokal

Am vergangenen Samstag haben fünf junge Judokas des JST Riesbürg am Steppi Pokal u 10/u 12 des Judo Team Steinheim in Kirchberg an der Murr teil genommen.Trotz eines starken Teilnehmerfeldes konnten sich die jungen Kämpfer mit viel Kampfgeist und Einsatz starke Platzierungen in ihren jeweiligen Gewichtsklassen sichern.

Die Judokas konnten viele Erfahrungen auf der Matte sammeln und auch zwischen den Kämpfen war durch einen Hindernisparcours Abwechslung geboten. Das Judo Sport Team Riesbürg hatte einen perfekten Tag mit spannenden Kämpfen in Kirchberg und freut sich schon jetzt auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Die Platzierten des Vereins in der Übersicht: Tobias Meier 1. Platz, Alesia Stölzel 3. Platz, Jan Michel 3. Platz, Ina Marie Gerstenmeyer 4. Platz, Samuel Seybold 4. Platz.