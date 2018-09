Judith Forell kürt sich zum Sieger

Am vergangenen Samstagnachmittag haben sich 25 Mitglieder des Pétanque-Club Aalen auf dem Boulodrome in Unterkochen getroffen. In vier Runden Doublette Supermélée (zwei gegen zwei Spieler, jeweils neu zusammen gelost) sowie einem kleinen und großen Finale wurde der neue Vereinsmeister ausgespielt.

Nach den vier Runden konnte lediglich Karl Evertz vier Siege auf seinem Punktekonto verbuchen. Somit stand er als Finalteilnehmer fest. Ihm folgte Judith Forell mit drei Siegen und 30 Pluspunkten. In einem spannenden Finale konnte sich Forell schnell einen Vorsprung erspielen. Evertz gab aber nicht auf und blieb ihr immer auf den Fersen. Schließlich konnte sich Forell mit 13:9 durchsetzen. Mit drei Siegen und 30 Pluspunkten für Norbert Sträßle sowie drei Siegen und 18 Pluspunkten für Norbert Peuker standen sich diese beiden Teilnehmer im kleinen Finale gegenüber.

Auch hier erspielte sich Peuker schnell einen deutlichen Vorsprung. Doch er konnte diesen nicht halten. Sträßle kämpfte sich Kugel für Kugel heran. Letztlich konnte sich Sträßle mit einem 13:10-Erfolg über den dritten Platz freuen. Die Organisatoren und die Vorstandschaft zeigten sich sehr zufrieden mit dem schönen Tag und der guten Stimmung auf dem Platz. Von Gründungsmitgliedern und langjährigen Boulespielern bis hin zu Neueinsteigern der vergangenen Saison hatten alle Teilnehmer großen Spaß und erlebten faire Partien. Wer Pétanque das nächste Mal live vor Ort beobachten möchte, kann dies beim Ligapokal am 13. Oktober tun. Dann kommen Mannschaften aus ganz Nordwürttemberg zusammen.