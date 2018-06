Eine Drehorgel spielt, Damen in langen Gewändern und Herren in Zylinderhüten: Die Aalener Löwenstraße stand am Samstag ganz im Zeichen des Jahres 1868. Der Grund: Das Traditionsgeschäft Paul Hausser Schuhe und Strümpfe feierte sein 150. Jubiläum. Familie Hausser hatte sich deshalb in historische Gewänder gekleidet und die Kunden zu Popcorn und Sekt eingeladen.