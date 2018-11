Jubelrufe für Händels „Messias“

In der ausverkauften Stadthalle hat es am Sonntagabend Jubelrufe und lang anhaltenden Beifall für eine glanzvolle Aufführung von Händels Oratorium „Messias“ gegeben. Der Konzertchor der Aalener Oratorienvereinigung und das Projektorchester unter Leitung von Katja Trenkler zeigten sich bestens aufgestellt. Die Solisten erwiesen sich der Spitzenklasse würdig, aus der sie kommen.

Die Mühe der monatelangen Probenarbeit hat sich gelohnt. Schon in der Sinfonie zur Einleitung in das große Werk der Barockmusik imponierte das Orchester mit seinem ausgewogenen feinen Streicherklang. Mit dem Jesaja-Ruf „Tröstet mein Volk“ eröffnete der Tenorsolist Georg Kalmbach den Reigen der Arien. Abweichend von anderen Oratorien gibt es bei Händel keine Erzählerrolle und keine fortlaufende Handlung. Die drei Themenbereiche sind durch Chöre und solistische Arien gegliedert.

Kalmbachs Tenor füllt mühelos eine ganze Halle

Kalmbach führte in den Gedankenkreis Verheißung und Geburt des Messias ein. Wer der englischen Originalsprache des Oratoriums nicht mächtig war, konnte sich durch einen kurzen Blick ins Programmheft über den jeweiligen Text informieren – in der Regel Zitate aus dem Alten und Neuen Testament. Mit seinem metallisch hellen Tenor füllte Kalmbach ohne Mühe die große Halle. Federleicht erklomm er die Höhen, stark erwies er sich in den mittleren und unteren Lagen.

Katja Trenkler führte ihren Chor mit deutlicher Gestik und bisweilen tänzerischer Körpersprache. Die Sängerinnen und Sänger setzten die Signale präzise, engagiert und einsatzfreudig um. Helle blitzende Lichter setzten die Soprane und warm, sehr anpassungsfähig und akkurat reagierte der Alt. Die 16 Männerstimmen unter den gut 40 Frauen behaupteten sich durch ihre keilförmige, der Mitte zugeordnete Aufstellung erstaunlich gut. So entstand ein homogener, geschlossener Gesamtklang.

Der aus Kroatien stammende Kresimir Strazanac überzeugte durch eine kraftvolle, voluminöse und gleichzeitig sehr empfindsame Bassstimme. Wenn er verkündete: „Der Trost aller Völker wird erscheinen“ klang das sehr glaubhaft. Mit Wärme und Einfühlungsvermögen schloss sich die Altsolistin Maria Hegel an: „Eine Jungfrau wird gebären“. Gut artikulierend und dynamisch gestaltete sie ihre Arien. Bisweilen hätte man sich von ihr etwas mehr Kraft in der Mittellage gewünscht.

Obwohl „Pifa“ die Pfeife heißt, produzierten die Streicher unter diesem Titel eine zauberhaft schöne Hirtenmusik, nachdem der Chor dem Kind in der Krippe als dem soeben geborenen Messias gehuldigt hatte. Nach dieser fast romantischen Klangkulisse folgte die Überraschung des Abends: Die faszinierende Sopranstimme von Jeanette Bühler. Strahlkraft leuchtete auf, als sie in der Rolle des Verkündigungsengels den Hirten auf dem Feld „Glory of the Lord“ zujubelte.

Jeanette Bühler beweistgroße Wandlungsfähigkeit

In großer Wandlungsfähigkeit beherrschte Bühler aber auch das sanfte Metier, als sie von der Güte des Messias sang, der seine Herde weidet und die Lämmer auf seinem Arm trägt. Das reinste Koloraturengezwitscher erfüllte die Stadthalle, als sie ihre drei hintereinander folgenden Arien erschallen ließ. Da in der Händelschen Barockmusik ständig in Koloraturen geschwelgt wird, konnten sich auch die anderen Solisten, aber oft auch der Chor in dieser Singtechnik profilieren.

Im zweiten Themenbereich des Oratoriums, der Leidensphase der Passion, überwogen die hasserfüllten Gesänge („Warum toben die Heiden?“) und die düsteren Klangbilder, von Thomas Haller an der Orgel im Orchester ausgemalt. Osterjubel und Freudengesänge kündigen den letzten Abschnitt des Händelschen Werkes an. Ein strahlendes Halleluja mit Pauken und Trompeten fetzt überwältigend durch den Saal. Jubilierend stimmte die Sopranistin mit ein: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt!“

„The trumpet shall sound“ – die Trompete soll erklingen, wenn die Toten aus ihren Gräbern auferstehen, erklang triumphal vom Basssolisten, vom Chor und dem ganzen Orchester. Hell heraus stach die Barocktrompete mit ihren zwei Schalltrichtern, imponierend gespielt von Timo Gneipelt. „Würdig ist das Lamm“ fasste der Schlusschor den Lobpreis an den Messias zusammen. Lobpreisend mit Jubelrufen und langanhaltenden Beifall dankte die große Zuhörerschar für die phänomenale Aufführung. Nochmals erschallte als Dreingabe das mitreißende Halleluja.