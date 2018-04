Jubel beim VfR-Inklusionstag

Der 2:1-Heimspielerfolg des Fußball-Drittligisten VfR Aalen gegen Osnabrück wurde umrahmt vom jährlichen VfR-Inklusionstag. Der Einladung des Vereins waren wieder zahlreiche Behinderten- und Sozialeinrichtungen der Region gefolgt, über 500 Menschen mit Behinderung und deren Betreuer bejubelten den Sieg der Schwarz-Weißen. Kinder der inklusiven Kita Rosengarten in Wasseralfingen und der Jagsttalschule Westhausen begleiteten die Profis auf das Spielfeld.

Unter den Besuchern war auch das Fußball-Team der Jagsttalschule Westhausen, das am Spielbetrieb der Ostalbliga - einer Organisation von Fußballmannschaften aus Schulen und Werkstätten der Behindertenhilfe in Ostwürttemberg - teilnimmt. „Ein herzliches Dankeschön an den VfR Aalen für die Einladung, für unsere Schülerinnen und Schüler war der Stadionbesuch und der Einlauf mit den Teams wieder ein echtes Highlight. Eine ganz tolle Sache“, so Martin Brenner, Lehrer an der Jagsttalschule, die mit über 100 Besuchern die größte Gruppe stellte. Mit dabei waren folgende Einrichtungen: Stiftung Haus Lindenhof, Kinder- und Jugenddorf Marienpflege Ellwangen, Berufsvorbereitungswerk Ostalb, Rabenhof Ellwangen, Samariterstiftung Behindertenhilfe Ostalb, Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd, Caritas-Zentrum Aalen, Aufwind e.V., Caritas Schwäbisch Gmünd, Obdachlosenhilfe der Stadt Aalen, St. Josef Schule für Hörgeschädigte Schwäbisch Gmünd, Kinderdorf St. Josef Unterriffingen, Konrad-Biesalski-Schule Wört, Diakonie Stetten Haus Elisabeth, Kita Rosengarten Wasseralfingen, Körperbehindertenverein Ostwürttemberg und Jagsttalschule Westhausen.