JST Riesbürg: Gabi May mit Bravour

Nach zweijähriger und intensiver Vorbereitung haben sich Gabi May aus Riesbürg (vorne links) und Petra Weber (vorne rechts) aus Brochenzell der Prüfungskommission, bestehend aus dem Prüfungsvorsitzenden Günther Öttwös (hinten links) und den Beisitzern Sieghard Weiß (hinten rechts) und Josef Herzog (hinten Mitte), gestellt.

Neben einer mehrseitigen Ausarbeitung über Taiji musste Gabi May eine Lehrprobe mit Anfängern ablegen, die bereits vor Prüfungstermin Zuhause ausgearbeitet und zusammengestellt wurde. Die Lehrprobe umfasste 60 Minuten. Dazu kamen noch fünf Kurzformen und eine Langform, zwischen acht und zwölf Minuten, im Yang-Stil (Familie Yang). Unter Kurzformen versteht man aufeinander folgende Bewegungen, die zwischen sechs und 15 Figuren beinhalten und maximal vier Minuten dauern darf.

In der mündlichen Prüfung durfte Gabi May erklären, wie die ganzeinheitliche Bewegungslehre nach traditioneller chinesischer Medizin und Atmung auf die verschiedenen Organe wirkt. Nach gezeigter Glanzleistung durfte sich Gabi May über die mit Bravour bestandene Prüfung freuen und darf nun als Taijichuan Lehrerin ihr Wissen mit ihren Schützlingen vom JST Riesbürg teilen.

Ein neuer Anfängerkurs ist bereits in Planung. „Sollten Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte unter info@jst-riesbuerg.de“, heißt es von Seiten des Vereins.