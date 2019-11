Joy of Gospel singt sich in die Herzen der Zuhörer

Sie sprühen vor Leidenschaft, ihre fünfstimmigen Lieder sind dynamisch, rhythmisch geprägt und gehen mitten ins Herz der Zuhörer: die Sängerinnen und Sänger von Joy of Gospel. Auch beim Benefizkonzert zugunsten des Vereins Zukunft für Nepal Ostwürttemberg in der voll besetzten Marienwallfahrtskirche in Unterkochen hat der Chor unter der Leitung von Tanja Gold-Hagel mit seiner Freude und seinem Enthusiasmus das Publikum inspiriert.

Es ist unmöglich bei dieser Musik einfach nur zuzuhören, entweder man kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus oder man wippt mit, klatscht und erlebt so den Zauber von Gospels und Spirituals. Die 30 Sängerinnen und Sänger kommen aus dem ganzen Ostalbkreis; Tanja Gold-Hagel ist seit 20 Jahren Dirigentin und hat einen Chor geformt, dessen hohe musikalische Qualität unbestritten ist. Andreas Wagner am Piano verleiht der Musik ebenso eine besondere Note wie die vielen solistischen Einlagen – ein flammender Appell, die Freude am Glauben zu leben und in die Welt zu tragen.

„More than a Friend“, heißt eines der ersten Lieder und erzählt vom Vertrauen auf Gott und vom Frieden in der Seele, das besinnliche „Grace so glorious“ hat die Herrlichkeit der Liebe zum Inhalt und wenn es dir schlecht geht und du jemand brauchst, dann „Lean to me“, verkünden die Sängerinnen und Sänger voller Überzeugung.

„Ancient of Days“ setzt in vollem Sound rhythmische Akzente, das Publikum wippt und klatscht mit. „Glory, glory Halleluja“ erfüllt dann den ganzen Kirchenraum mit strahlender Freude, bevor die „Voices on the Wind“ die Seele streicheln.

Petra Pachner berichtet von Aktivitäten in Nepal

Petra Pachner, die Vorsitzende des Vereins Zukunft für Nepal Ostwürttemberg, berichtete in der Pause von den Aktivitäten in diesem Land. Im Mittelpunkt steht es Bildung für Kinder und Jugendliche zu vermitteln. Am 4. Oktober konnte ein Ausbildungszentrum eröffnet werden und derzeit ist man dabei eine Schule zu bauen. „Helfen Sie mit Ihren Spenden dieses Projekt zu finanzieren“, appellierte Pachner.

Dann übernahm Joy of Gospel mit „Celebrate“, feiere den Glauben, wieder das Kommando. Es folgte noch das träumerische „What a wonderful World“, „John the Relevator“ in atemberaubendem Tempo und zum Schluss „Der Herr segne dich, behüte dich“. Das Publikum belohnte den fulminanten Auftritt mit stehendem Applaus, und so gab es mit „I can only imagine“ noch eine Zugabe.