Josef Rettenmaier geht in Ruhestand

Der Ostalbkreis muss sich im kommenden Jahr einen neuen Sozialdezernenten suchen: Der derzeitige, Josef Rettenmaier, tritt zum 31. August kommenden Jahres in den Ruhestand. Seinen Antrag hat der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung gebilligt. Gleichzeitig erhielt die Verwaltung den Auftrag, die Stelle auszuschreiben. Josef Rettenmaier war im Frühjahr 1996 als damaliger Sprecher des Landratsamtes zum Sozialdezernenten gewählt worden und übte diese Funktion seither, wie es in der Vorlage für die Kreisrätinnen und Kreisräte heißt, „in hervorragender Weise“ aus. Nun habe er seine Versetzung in den Ruhestand beantragt und habe einen Rechtsanspruch darauf, dass dem stattgegeben wird. Aufgrund der Verantwortung, die mit der Funktion des Sozialdezernenten verbunden sei, heißt es in der Vorlage weiter, sei eine nahtlose Nachbesetzung der Stelle ohne zeitliche Verzögerung erforderlich. Daher soll sie sofort ausgeschrieben werden.