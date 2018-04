Joker sticht in Balingen

Die Fußball-Frauen des FFV Heidenheim haben in der Verbandsliga einen hochverdienten Punkt mit dem 2:2-Remis beim Tabellenführer TSV Frommern geholt. Erneut laufstark, top eingestellt und hochmotiviert sicherte sich der FFV einen mehr als verdienten Auswärtspunkt in Balingen. Kopfballungeheuer Marina Oberschmid rettete den Zähler Punkt in der Nachspielzeit.

Heidenheim war von Beginn an das druckvollere und bessere Team, man spielte clever und konzentriert und versäumte es nur in Führung zu gehen. Wie aus dem Nichts dann das 1:0 für den Tabellenführer. Heidenheim blieb das bessere Team. Halbzeit zwei machte Heidenheims Überlegenheit noch deutlicher. Das junge Team marschierte und Frommern wankte. Laura Szatzker, Maren Michelchen ließen beste Chancen ungenutzt und Frommern machte nach einem langen Freistoß erneut ein Tor und stellte den Spielverlauf vollends auf den Kopf. Der FFV zeigte aber Moral und spielte klasse, die Fronmüller-Elf hatte alles im Griff, das starke Mittelfeld trieb immer wieder an und vorne ging man weite Wege. Ramona Schmid traf die Latte und Domi Ziegler drosch eine scharfe Hereingabe aus einem Meter übers Gebälk. Trainer Harald Fronmüller brachte mit di Muro, Crnoja und Oberschmid nochmals Qualität von der Bank und trieb sein Team an. Schmid dann der Anschluss mit einem Schuss ins Tordreieck und als die Uhr abgelaufen war gab es noch einmal Eckball für den FFV. Der scharfe Ball, von di Muro klasse getreten, landete auf dem Kopf der jungen Oberschmid, die den Ball in unnachahmlicher Manier zum hochverdienten Ausgleich in die Maschen des Tabellenführers wuchtete. So stach am Ende ein Joker und der Jubel kannte im Heidenheimer Lager keine Grenzen. Sportchef Peter Hornetz ist sich mit Fronmüller einig, dass dies der Weg der Zukunft ist, denn beide sahen ihr Team erneut läuferisch und konditionell dem Gegner deutlich überlegen.