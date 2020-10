Fußball-Verbandsligist TSV Essingen hat die weite Auswärtsfahrt nach Friedrichshafen gut überstanden, sich am Ende mit 2:0 durchsetzen können. Dafür war aber langer Atem notwendig, denn erst der eingewechselte Niklas Groiß mit einem Doppelpack ließ den Knoten platzen.

Die erste Halbzeit war nichts für Fußballfeinschmecker. Beide Mannschaften neutralisierten sich, Torchancen waren folglich Mangelware. Die erste und auch schon einzige Chance der ersten Hälfte resultierte aus einer Flanke von Tim-Ulrich Ruth. In der Mitte verpasste Niklas Weissenberger nur um Haaresbreite.

In die zweite Halbzeit dann aber startete der TSV mit deutlich mehr Schwung. Und schon nach neun gespielten Minuten zwang Patrick Funk mit einem Abschluss aus rund acht Metern den VfB-Torwart Heiko Holzbaur zu einer Parade. Und dieser Holzbaur rückte kurz darauf wieder in den Fokus. Nach einer Ecke von Funk köpfte Patrick Auracher am langen Pfosten aufs Gehäuse, doch Holzbaur war wieder auf dem Posten (60.).

In der 62. Minute wechselte Molinari gleich dreifach: Niklas Groiß, Benjamin Schiele und Johannes Eckl kamen für Jannik Wiedmann, Erman Kilic und Julian Biebl in die Partie. Und dieser Dreifach-Wechsel sollte sich recht schnell auszahlen.

Nur sechs Minuten später war es Funk mit einer Freistoßflanke, der Groiß in der Mitte bediente. Der Stürmer schraubte sich höher als alle VfB-Akteure und netzte per Kopf zum aus Essinger Sicht erlösenden 1:0 ein (68.).

Der Schlusspunkt sollte schließlich auch Groiß vorbehalten sein. Nach einem Pass von Eckl war er auf und davon und lupfte den Ball am herauseilenden Holzbaur vorbei zum 2:0 ins Tor (81.). Dieser Treffer sollte schließlich der entscheidende sein. Damit steht der Essinger Stürmer mit derzeit acht Treffern an der Spitze der Torjägerliste der Fußball-Verbandsliga – und die Essinger konnten die lange Heimreise mit einem guten Gefühl und drei wichtigen Punkten im Gepäck antreten.