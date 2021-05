Johanniter testen auch an den Feiertagen

Auch über die bevorstehenden Feiertage bieten die Johanniter ihre Corona-Schnelltests in der Aula der Hochschule Aalen an. Ein negativer Schnelltest verringere das Risiko, Familie oder Freunde mit dem Corona-Virus anzustecken, heißt es in einer Mitteilung. Privatpersonen hätten die Möglichkeit, sich kostenfrei über einen Antigen-Schnelltest auf das Corona-Virus testen zu lassen.

Die Johanniter bieten die Tests auch an den kommenden Feiertagen Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 13. Mai, Pfingstmontag, 24. Mai, sowie Fronleichnam, Donnerstag, 3. Juni, an. Die Testung erfolgt außerdem weiterhin jeden Sonntag. Getestet wird jeweils von 8.30 bis 11 Uhr in der Aula der Hochschule Aalen, Ecke Richard-Wagner-/Hindemithstraße. Werktags ist eine Testung nach Vereinbarung in der Dienststelle der Johanniter in der Stuttgarter Straße 124 in Aalen möglich. Das Testergebnis wird innerhalb von 20 Minuten mitgeteilt. Die Testbescheinigung gilt dann für 24 Stunden.

Eine Terminreservierung ist erforderlich. Die Anmeldung ist über www.johanniter.de/testungen-aalen möglich sowie montags bis freitags telefonisch zwischen 18 und 20 Uhr unter der Nummer 07361 / 9630-410.