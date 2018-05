Johanniter stellen pflegende Angehörige in den Mittelpunkt

Anlässlich des Internationalen Tags der Pflege am 12. Mai rücken die Johanniter die pflegenden Angehörigen mit einem Stand auf dem Aalener Wochenmarkt von 7.30 bis 12 Uhr in den Mittelpunkt. „Pflege ist immer eine große Aufgabe – egal, ob man sich beruflich oder privat für Pflegebedürftige engagiert“, weiß Manuela Enderer, Pflegedienstleiterin des Ambulanten Pflegedienstes in Aalen. Angesichts der seit Jahren steigenden Lebenserwartung steige auch der Pflegebedarf: „Ende 2015 lag die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland bereits bei über 2,86 Millionen; rund 70 Prozent von ihnen werden von der Familie gepflegt“, schreiben die Johanniter.