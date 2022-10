Johanniter landen wieder auf Platz eins

Rund 120 Johanniter und Johanniterinnen aus ganz Baden-Württemberg haben sich zur Erste-Hilfe-Olympiade in Überlingen am Bodensee getroffen. Auf dem Gelände der dortigen Feuerwehr sowie der Jugendherberge konnten die insgesamt zwölf Mannschaften ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse unter Beweis stellen.

Aus dem Regionalverband Ostwürttemberg starteten fünf Teams, die sich intensiv auf den Wettkampf vorbereitet hatten und vor Ort ihr ganzes Können zeigten. So konnten in der Kategorie A der erste, zweite und vierte Platz erreicht werden. Aber auch in der Kategorie S zeigten die Mannschaften aus Ostwürttemberg, dass sie für den Ernstfall gut gerüstet sind.

Besonders stolz ist Regionalvorstand Oliver Cosalter über das gute Abschneiden seiner Mannschaften beim Landeswettkampf. „Das war ein Mega-Wochenende. Super Ergebnisse für unsere A-Mannschaften, die sich richtig ins Zeug gelegt hatten und sich sehr stark präsentieren konnten. Auch bei den S-Mannschaften waren das Engagement und der Ehrgeiz immer zu sehen und mit einem super Teamgeist kam der Spaß ebenfalls nie zu kurz. Da ist die Vorfreude auf den Bundeswettkampf 2023 in Potsdam bereits jetzt riesengroß.“

Zurück in Aalen und Heidenheim, wurden die Mannschaften von Ihren Ehrenamtskollegen gebührend begrüßt. Markus Taglieber, Ehrenamtsleiter von Aalen, freut sich mit dem gesamten Team sehr, „dass wir auch dieses Jahr wieder einen Sieg einfahren konnten und somit unserer Tradition treu geblieben sind. Denn seit fast 20 Jahren sind wir bei diesem Wettkampf immer vorne mit dabei und dürfen uns auf dem Podest platzieren. Das macht uns natürlich besonders stolz. Im Gesamten zeigt dieser Wettkampf unseren hohen Qualitätsstandard und unsere Bereitschaft, uns weiter zu verbessern.“