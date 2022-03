Johannes Thalheimer übergibt an Sabine Kollmann

Zwei Jahre ist es her, dass die Freien Wähler eine Mitgliederversammlung in Präsenz abhalten konnten. Unter Wahrung der geltenden Coronaregeln kamen über 30 Mitglieder der Freien Wähler zusammen, um unter anderem einen neuen Vorstand zu wählen.

„Wir brauchen junge Vertreter, Frauen und Männer mit frischen Gesichtern, die sich mit den Freien Wählern generationsübergreifend in Aalen etablieren, dafür wollen wir uns in den nächsten Jahren stark machen", betonte Johannes Thalheimer, der damit zugleich bekannt gab, nicht weiter für das Amt des Vorstandes zur Verfügung zu stehen. Sein Dank galt allen Mitstreitern bei den Freien Wählen sowie der Stadtverwaltung und den drei Schultes, die er als Vorstand der Freien Wähler Aalen miterlebt hat. Riesig war für diese langjährige Engagement natürlich der Dank seiner Vorstandkollegen, allen voran seines Stellvertreter Rainer Geißinger. Dieser wurde bei der anschließenden Wahl im Amt des stellvertretenden Vorstandes bestätigt, genauso wie Klaus Krehlik (Kassierer), Axel Seibold und Michael Wörz (Kassenprüfer) wieder das Vertrauen der Mitglieder bekamen. Neu in der Führungsriege vertreten sind Sabine Kollmann und Sandra Raspe. Sabine Kollmann, Ortsvorsteherin in Fachsenfeld, übernimmt den Staffelstab und somit den Vorstand der Freien Wähler Aalen nun von Johannes Thalheimer, während Sandra Raspe auf Silke Kiesewetter als Schriftführerin folgt. „Ich freue mich ergänzend zu meinen Aufgaben als Ortsvorsteherin in Fachsenfeld, mich nun auch auf Stadtebene verstärkt einzubringen", freut sich Sabine Kollmann. In den Beirat gewählt wurden Robert Brenner, Bernhard Ritter, Jürgen Gierke, Bernd Märkle, Lamia Fetzer, Johannes Thalheimer, Patriz Gentner und Dr. Tilmann Schmachtel. Alle Kandidaten des Vorstandes sowie des Beirates wurden in offener Wahl einstimmig gewählt. Neben dem Stadtrat Thomas Rühl, der aus der Fraktionsarbeit des Gemeinderates berichtete und die konstruktive Zusammenarbeit mit OB Brütting lobte, war auch Jürgen Opferkuch anwesend, der im Kreistag und in zahlreichen Gremien vertreten ist. Opferkuch informierte über Themen des Kreistages wie dem Neubau des Landratsamtes oder dem erforderlichen Wandel des ÖPNV. Und auch OB Frederick Brütting folgte der Einladung der Freien Wähler. Der OB lobte die kommunalpolitischen Strukturen in Aalen und das Engagement der Mitbürger, die sich dort einbringen.