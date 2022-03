Jogger sprüht Autofahrer Pfefferspray ins Gesicht.

Zu einem Streit zwischen einem Autofahrer und einem Jogger ist es am Samstagmorgen gekommen.

Gegen 8 Uhr fuhr der 49-Jähriger Autofahrer vom Braunenberg kommend in Richtung Röthardt. Auf der Strecke kam ihm ein Jogger entgegen, der ihm zugerufen habe, dass er zu schnell und in einem zu geringen Abstand an ihm vorbeigefahren sei. Daraufhin stieg der 49-Jährige aus und es kam zu einem Wortgefecht.

Währenddessen zog der bislang unbekannte Jogger ein Pfefferspray aus der Tasche und sprühte den Inhalt dem 49-Jährigen ins Gesicht.

Der Jogger war etwa 35 Jahre alt und 1.80 Meter groß. Er hatte kurze dunkelbraune Haare und trug eine schwarze enganliegende Laufhose sowie eine orangefarbene Laufjacke.