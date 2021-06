Joenssen ist neuer Dekan an der Hochschule Aalen

„Wir bringen unsere Studierenden schnell in die Spur von morgen“ Als neuer Dekan der Fakultät Maschinenbau/Werkstofftechnik an der Hochschule Aalen treibt Professor Dr. Dieter William Joenssen die Digitalisierung voran.

Die Industrie der Zukunft ist digital, da ist sich Joenssen sicher und bereitet die Studierenden an der Hochschule Aalen bereits heute auf die Ansprüche der Arbeitswelt von morgen vor. Jetzt wurde der 36-Jährige zum neuen Dekan der Fakultät Maschinenbau/Werkstofftechnik gewählt. In diesem Amt will er den Fokus auf die Digitalisierung der angebotenen zehn Bachelorund acht Masterstudiengänge legen.

Mit großer Mehrheit wählte der Fakultätsrat in der Aula der Hochschule Joenssen zum neuen Dekan. Seine Leidenschaft sind der gewinnbringende Einsatz und die Auswertung von digitalen Daten. Im Bereich Data Science sammelte Joenssen vor seiner Professur an der Hochschule Aalen 15 Jahre lang Berufserfahrung in Wissenschaft und Industrie. Nach seiner Promotion in Statistik an der TU Ilmenau hat er als leitender Data Scientist bei Audi und PwC, einer der führenden Unternehmensberatungen in Deutschland, gearbeitet.

Seit März 2019 ist Joenssen Professor an der Hochschule Aalen und lehrt dort schwerpunktmäßig in den Bereichen Datenanalyse, Big Data, Digitalisierung und Produktdatenmanagement. Seine Forschungsbereiche sind Machine Learning, Fehlende Daten, Datenqualität und Crowdfunding. Im November 2019 wurde Joenssen zum Studiendekan des Master-Studiengangs Datenmanagement in Produktentwicklung und Produktion gewählt.

Vernetzung durch Projekte mit lokalen Unternehmen ist dem 36-Jährigen die wichtig: „Wir in Aalen stellen Exzellenz in Forschung und Lehre dar, was auf vielen Ebenen wertvoll für die Region, das Land und die Welt ist. Da ist die Integration von vielen Praxisanteilen ins Studium ein starker Treiber und Vorteil für unsere Hochschule“, erklärt Joenssen. Er hält seine Master-Vorlesungen auf Englisch und treibt somit die Internationalisierungsstrategie der Hochschule voran.

Sei Amtsvorgänger Professor Dr. Jürgen Trost gratulierte herzlich: „Ich freue mich sehr, dass die Fakultät einer Persönlichkeit ihr Vertrauen ausgesprochen hat, die als Person für die digitale Transformation des Maschinenbaus steht.“ „Die Zukunft im Maschinenbau und der Werkstofftechnik ist digital. Mechanische, elektronische und IT-Kompetenzen sind gefragt. Darauf bereiten wir die künftigen Ingenieurinnen und Ingenieure an unserer Fakultät praxisorientiert vor. Mit unserem breiten Studienangebot bringen wir unsere Studierende in die digitale Spur von morgen“, schloss Dieter William Joenssen.