„Joe“ Colletti hört nach der Saison als Spielertrainer beim TV Neuler auf

Fußball-Bezirksligist TV Neuler muss sich nach einem neuen Trainer umsehen. Spielertrainer Gioacchino „Joe“ Colletti und sein Co-Trainer Antonio Avigliano werden zum Ende der Saison aufhören.

Man wolle ab kommenden Sommer eine neue Herausforderung suchen. „Dem TV Neuler bin ich für diese drei Jahre, die es im Sommer sein werden, sehr dankbar. Es war die beste Zeit, die ich bislang in meiner Trainerlaufbahn hatte. Die vergangene Saison verlief unglaublich – der Gewinn des Bezirkspokals und Platz zwei in der Bezirksliga. Leider hatte es für den Aufstieg in die Landesliga nicht ganz gereicht.“ Colletti hätte gerne in Neuler weitergemacht, allerdings hat er in sich gespürt, dass drei Jahre eine lange Zeit sind. „Ich möchte einfach etwas Neues starten und ein neues Projekt angehen.“ Eine bestimmte Liga visiert Colletti aber nicht an. Bis zur Bezirksliga könne er sich vorstellen, weiterhin als Spielertrainer zu agieren – ab der Landesliga aufwärts allerdings „nur“ als Trainer.

Dass Colletti seinen Abgang zum Saisonende schon so früh bekanntgegeben hat liegt daran, dass er seinem aktuellen Verein gegenüber Transparenz zeigen möchte: „Der TV Neuler soll genügend Zeit haben, um den richtigen Trainer zu finden“, berichtete Colletti. Bereits vor drei Wochen hatte Colletti der Abteilungsleitung mitgeteilt, dass zum Saisonende Schluss sein werde. Die Spieler haben es allerdings erst am Dienstag nach dem Abschlusstraining erfahren. „Wir wollten einfach, dass sich die Mannschaft voll und ganz auf die letzten drei wichtigen Spiele vor der Winterpause konzentriert. Aus diesem Grund haben wir es den Spielern erst am Dienstag bei einer Teamsitzung nach dem Training mitgeteilt“, so Colletti.

Bis zum Saisonende gilt der volle Fokus weiterhin dem TV Neuler. Mit 29 Punkten belegt die Colletti-Truppe den sechsten Tabellenplatz.