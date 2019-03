Jobticket für die Kreismitarbeiter

Ab 1. Juli will das Landratsamt allen Mitarbeitern des Ostalbkreises ein subventioniertes Jobticket für Busse und Bahnen anbieten. „Dies soll einen Anreiz für die Mitarbeiterschaft bieten, für die Fahrt zur Arbeit und wieder nach Hause auf die Nutzung eines eigenen Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor zu verzichten und stattdessen auf den ÖPNV umzusteigen“, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage für den Ausschuss für Bildung und Finanzen. Er hat die Einführung des Jobtickets für Kreismitarbeiter jetzt einstimmig beschlossen.

Mit diesem Jobticket will die Kreisverwaltung gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen: Sie will damit einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz sowie zur Luftreinhaltung leisten, auch vor dem Hintergrund der Auszeichnung des Ostalbkreises als klimafreundliche Kommune. Gleichzeitig soll dadurch der ÖPNV im Kreis gestärkt werden und die Attraktivität des Ostalbkreises als Arbeitgeber soll sich erhöhen. Schließlich, so sagte Landrat Klaus Pavel, erhoffe man sich davon auch eine Entlastung der an den meisten Dienststellen der Landkreisverwaltung sehr angespannten Parkplatzsituation.

Die Förderung des Kreises für das Jobticket soll – analog zum Jobticket des Landes – 50 Prozent der Kosten einer Monatsfahrkarte zwischen Wohnung und Dienststelle, jedoch höchstens 30 Euro pro Monat betragen. Aktuell nutzen bereits 56 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung das Firmenticket von OstalbMobil. Hinzu kommen weitere Mitarbeiter, die bereits heute mit dem ÖPNV anreisen, jedoch kein Firmenticket beziehen oder beziehen können. Insgesamt hofft die Verwaltung, durch die Einführung des Jobtickets die Zahl der ÖPNV-Nutzer in ihren Reihen auf 120 zu steigern. Dies würde für den Kreis jährliche Kosten von rund 43 000 Euro bedeuten.

Kreis als Vorbild für die Privatwirtschaft

„Wir sollten jetzt einfach diesen Schritt wagen“, sagte Pavel im Ausschuss, „wir müssen einfach mehr im ÖPNV machen.“ Der Landrat erhofft sich davon auch, dass der Kreis damit Vorbild für die Privatwirtschaft sein könne.

Hans-Josef Miller (CDU) nannte den ÖPNV „das Modell der Zukunft“, sah bei einer angestrebten Zahl von 120 potenziellen Jobticket-Nutzern aber noch deutlich „Luft nach oben“. Carola Merk-Rudolph (SPD) und Karl-Andreas Tickert (Grüne) unterstrichen ebenfalls die Leuchtturm- und Vorbildfunktion des Kreises. Jeder, der umsteige, sei ein Erfolg, meinte Thilo Rentschler (SPD) und kündigte an, er werde als OB dem Aalener Gemeinderat ebenfalls ein Jobticket für die Mitarbeiter der Stadt Aalen vorschlagen. Allein in den vergangenen paar Jahren, so Rentschler, sei die Zahl der täglichen Einpendler nach Aalen um über 3000 gestiegen, was sich allmorgendlich auf jeder der nach Aalen führenden Straßen inzwischen äußerst negativ bemerkbar mache.