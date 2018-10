Am vergangenen Samstag sind in Ebnat die Kreis- und Regionalmeisterschaften 2018 im Waldlauf ausgetragen worden.

Am Start waren Läufer aus den Sportkreisen Ostalb, Göppingen, Heidenheim und Alb-Donau. Hans Joas vom RVO Ohmenheim ging über die Langstrecke (9100 Metern) an den Start und konnte seine Altersklasse M 65 in der Zeit von 49:50 Minuten gewinnen.