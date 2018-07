Vor Kurzem wurde in der traditionelle Nördlinger Stadtlauf ausgetragen. Mit dabei war auch Hans Joas vom RVO Ohmenheim.

Start und Ziel war der Nördlinger Marktplatz, in Sichtweite des Wahrzeichens „Daniel“ und dem Rathaus. Der Rundkurs über sechs Kilometer führte die zahlreichen Teilnehmer durch die historische Altstadt und außen herum. Joas erreichte in der Altersklasse M 65 in einer starken Zeit von 30:10 Minuten den zweiten Platz.