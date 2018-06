Der Junge Kammerchor Ostwürttemberg (JKO) startet in das Sommerprojekt. Unter der Leitung von Thomas Baur und Maddalena Ernst erarbeiten die Sänger ein Programm mit geistlicher Literatur unter dem Titel „Licht den Blinden“. Konzerte sind im September.

Vom 13. bis 15. Juli und vom 3. bis 7. September proben die Sänger auf Schloss Kapfenburg, um sich auf die Konzerte in der Region vorzubereiten. Am Freitag, 14. September, haben sie ihren ersten Auftritt in Bopfingen, tags darauf in Abtsgmünd. Am Sonntag, 16. September, singt der JKO in Heidenheim.