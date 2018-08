Jimmy C zieht wieder durch die Kneipen

Der Täter kehrt immer wieder an den Tatort zurück. Was sonst für Krimis gilt, gilt auch für die britische Bluesband Jimmy C & The Blues Dragons. Einmal mehr tourt die Band rund um das Aalener Stadtfest, die Reichsstädter Tage, durch die Aalener Kneipen und macht auch Station im benachbarten Heidenheim. Auch in diesem Jahr sind sie in drei Aalener Szenekneipen zu hören.

Auftakt der Konzertserie ist am Mittwoch, 5. September, im Frapé in der Julius-Bausch-Straße. Die Mini-Tournee endet am Reichsstädter-Tage-Sonntag um 17 Uhr im Alten Hobel mit einer Session, bei der sich unter anderem Michael „Flex“ Flechsler von den Stumpfes angesagt hat.

Sänger und Gitarrist Jimmy C aus Vancouver entdeckte den britischen Blues in seiner Heimat Kanada. Er verbrachte die vergangenen zwölf Jahre damit, den britischen Blues, auf einem Umweg über Japan, zurück in die Heimat nach England zu bringen. Seit 1999 lebt er in London.

Von Robert Johnson bis Jimmy Hendrix

Die Blues Dragons spielen Musik von Robert Johnson über Albert King bis hin zu Jimmy Hendrix. Nach dem Auftaktkonzert im Frapé geht es am Donnerstag, 6. September, zunächst nach Heidenheim ins Café Swing (Bergstraße 4) von Michel Kneule.

Am Freitag der Reichsstädter Tage, am 7. September, kommt die Band zurück nach Aalen ins Café Dannenmann an der Aalener Stadtkirche, am Samstag, 8. September, steht ein Gig im Café Wunderlich in der Rittergasse an und zum Abschluss am Sonntag im Alten Hobel in der Helferstraße.

Der gebürtige Kanadier Jimmy C, im wahren Leben heißt er Jimmy Coletsis, ist weit gereist. Seine Stationen Vancouver, Tokio, San Francisco und nun London sind die Plätze, welche prägend waren für den netten Sänger und Gitarristen. Mit seiner Londoner Band The Blues Dragons macht er ab Donnerstag die Kneipen in Ostwürttemberg unsicher. Zum zweiten Mal gastiert die Band auf der Bühne des Heidenheimer Café Swing. Die Besucher der Reichsstädter Tage kennen sie bereits sei vielen Jahren.

Jimmy C & The Blues Dragons haben sich im Löwenkäfig des Londoner Musikzirkus einen Namen als hart arbeitende Band gemacht. Es geht um Blues und Blues Rock. Aber auch Spaß und Entertainment der nettesten Art sind das Markenzeichen des Quartetts. Die Band mischt alle möglichen Stile und Elemente, gibt auf der Bühne so richtig Gas und besticht vor allem durch ihr schier unerschöpfliches Repertoire.

Ob es nun Robert Johnson oder Melodien von T-Bone Walker sind, ob Songs von allen, die den Nachnamen King tragen, oder gar die Nummern, mit denen die Rolling Stones den Blues entdeckten spielt keine Rolle. Die Band hat nur ein Ziel. Sie möchte die Menschen abholen und mitnehmen auf eine wilde Fahrt.

Jimmy C: „Wir nennen es ,Blues with a smile’“

An nur einem Abend wandert die Band um Jimmy C durch die komplette Bluesgeschichte, spielt ein Stück von T-Bone Walker, fügt Passagen von B. B. King ein, zitiert Howlin Wolf oder bringt das Publikum mit John Fogertys „Run Through The Jungle“ zum Tanzen.

Chuck Berry? Jimi Hendrix? Kein Problem. Jimmy C & The Blues Dragons lotsen das Publium durch den Bluesrock der 60er-, 70er-Jahre bis hin zur Gegenwart. Und vor allem: Sie haben Spaß auf der Bühne. „Wir nennen es einfach: Blues with a smile“, sagt Jimmy C lachend. Denn wer zuhört weiß: Die Band liebt, was sie da tut.