Jetzt wird wieder Frühlingsfest gefeiert

In weniger als drei Wochen kann die 74. Auflage des Aalener Frühlingsfestes vom Samstag, 30. April, bis Sonntag, 8. Mai, auf dem Aalener Greutplatz starten. „Wir freuen uns, dass wir als Stadt Aalen die Tradition des Aalener Frühlingsfestes weiter pflegen können“, so Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann. Es tue der Gemeinschaft gut, wieder zusammenzukommen. Trotz aller widrigen, weltpolitischen Umstände, tue Begegnung und Miteinander gut. „An den vollen Fußballstadien sieht man, dass die Menschen nach der Pandemie wieder die Gemeinschaft suchen“, sagte Ehrmann am Dienstag bei einem Pressegespräch, als das Programm für das kommende Frühlingsfest vorgestellt wurde.

Diese 74. Auflage ist nicht nur wegen der zweijährigen Pandemie-Pause ein besonderes Fest. Denn in diesem Jahr veranstaltet das Volksfest zum ersten Mal die P+L Event GmbH aus dem fränkischen Bechhofen. Georg Löwenthal hatte sich im Jahr 2020 nach über 70 Jahren als Ausrichter nicht mehr für das Aalener Frühlingsfest beworben. Aufgrund der Corona-Pandemie musste er sein Unternehmen neu ausrichten. Auch sei die Lage nicht planbar, sagte er im September 2020 im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten“. Somit musste sich die Stadt nach einem neuen Bewerber umsehen. „Wir sind froh, mit der P+L Event GmbH einen leistungsstarken Partner gefunden zu haben“, so Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann. Vor allem in Anbetracht der Pandemie sei es nicht leicht, gute Firmen zu finden.

Désirée und Christian Papert führen das Unternehmen gemeinsam. Beide freuen sich auf Aalen. „Für uns ist das super, da wir das Fest von früher kennen. Zudem gehts eine Woche später direkt weiter auf das Nördlinger Stabenfest. Das passt von der Logistik einfach gut rein“, so Christian Papert“.

Zum Start des Frühlingsfestes werde es kein Festzelt und kein Feuerwerk geben, so Désirée Papert. Auch auf dem Stuttgarter Frühlingsfest werde in diesem Jahr zunächst auch ohne Festzelt gefeiert, so Papert. Die Aalener dürften sich stattdessen auf zwei Biergartenbereiche der Firmen Kübler und Papert freuen. Der „Hüttenzauber“-Biergarten der Firma Kübler wird im alpenländischen Stil dekoriert sein. Er bietet Platz für etwa 40 Personen und bietet Imbissspezialitäten sowie Getränke und eine Süßwaren-Verkaufshütte. Im überdachten Papert-Biergarten mit etwa 400 Sitzplätzen gibt es volksfesttypische Schmankerl sowie Biere der Löwenbrauerei Wasseralfingen. Die alkoholfreien Getränke sind von Getränke Keller. Zu den Bierpreisen wollte Christian Papert noch keine Angaben machen. Es werde Halbe-Krüge zu „volksfestüblichen Preisen“ geben.

Und das sind die Höhepunkte des Festes: Am Samstag, 30. Aril um 18.30 Uhr eröffnet Oberbürgermeister Frederick Brütting das Frühlingsfest im Papert Biergarten offiziell mit einem Bieranstich. Am 1. Mai findet im überdachten Biergarten ein Weißwurst-Frühschoppen statt. Am Montag erhalten die Damen zur Ladies Night einen Sekt beziehungsweise Prosecco. Am Dienstag, 3. Mai, gibt es halbe Fahrpreise für Kinder sowie Vergünstigungen an Imbiss- und Spielgeschäften. Zudem wird Kinderschminken angeboten, auch sorgt Ballonkünstler „Ernesto“ für Abwechslung. Für Senioren ist von 15 bis 19 Uhr Tanz und Unterhaltung geboten.

Auch der Donnerstag bietet viel Spaß für Kinder. Dann stehen von 14 bis 19 Uhr bekannte Figuren aus Disneys Eiskönigin für Fotos und Autogramme bereit. Der Samstag steht unter dem Motto „Aalen in Tracht“. Die ersten 100 Besucher in Tracht erhalten eine Überraschung im Papert Biergarten. Zum Ausklang am Sonntag feiern Pfarrer Bernhard Richter und Martin Kronberger einen Gottesdienst um 10.30 Uhr im Papert-Biergarten. Anschließend gibt es Mittagsangebote.

Im Vergnügungspark wird es unter Anderem das Fahrgeschäft „Schlittenfahrt“, einen Autoscooter, Schießbuden, Dosenwerfen, eine Verlosung, sowie Geschicklichkeitsspiele geben.

Georg Löwenthal wünscht Désirée und Christian Papert viel Glück und Erfolg für ihr erstes Frühlingsfest. „Er stehe uns mit Rat und Tat zur Seite, worüber wir uns sehr freuen. Jetzt hoffen wir, dass die Leute wieder Lust haben raus zu gehen und zu feiern“, so Désirée Papert.