Jetzt wird es nochmal richtig eng

Die große Frage lautete in der Fußball-Verbandsligapartie zwischen dem TSV Essingen gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen-Echterdingen: geht die Leistungs-Achterbahn in Essingen weiter, oder nicht? Die Antwort: Nein, die Leistung blieb wie schon in der vergangenen Woche eher im unteren Leistungssegment, was am Ende zu einer völlig verdienten 1:2-Niederlage im Schönbrunnenstadion geführt hat. „Warum die Niederlage? Sehr gute Frage. Ich bin ein Stück weit sprachlos gerade“, ist TSV-Trainer Dennis Hillebrand nach dieser neuerlichen Pleite bedient gewesen.

Die Partie war kaum angepfiffen, da führten die Gäste bereits mit 1:0. Ein harmlos anmutender Angriff landete im Sechzehner bei Sascha Hecker, der im zweiten Versuch ohne Gegenwehr zum 1:0 einschieben durfte (2. Minute). Abwehrverhalten? Fehlanzeige. Auf der anderen Seite scheiterte Stani Bergheim mit einem Schuss an Calcio-Schlussmann Henning Bortel (3.). Kurz darauf traf Christian Essig mit einem Freistoß nur das Außennetz (7.). Fast hätte Daniel Serejo dann den Ausgleich erzielt, doch sein Lupfer landete knapp neben dem Gehäuse (14.). Dann landete ein langer Ball auf der linken Seite bei Deniz Bihr, dessen Schnelligkeit zum entscheidenden Faktor wurde. Mit dem ersten Kontakt legte er den Ball an Ulas Saglas vorbei, der ihn erwischte. Da Bihr hätte frei aufs Tor zulaufen können, zeigte Schiedsrichter Bahri Rot (19.), hart, aber wohl vertretbar. Den anschließenden Freistoß schoss Essig drüber (20.).

Bergheim gleicht aus

Dann weckte Essingens Schlussmann Philipp Pless seine Mannschaft mit einem Fehlpass auf. Die Calcio-Offensive war aber ebenso überrascht und nutzte dies Chance nicht (27.).

Dann passierte länger wieder nichts, Calcio machte es geschickt und dem TSV fiel nichts ein. Als Daniel Serejo dann aber den Ball im Sechzehner bekommen hatte, gut abschirmte und Bergheim in der Mitte bediente, bugsierte dieser den Ball im Fallen über die Linie. Das Leder rollte ganz langsam zum 1:1 ins Tor (40.). Mit diesem rechtzeitigen Ausgleich und der Überzahl im Rücken starteten die Essinger optimistisch in die zweite Hälfte. Dieser Optimismus sollte schnell verfliegen, denn Patrick Faber sah bereits in der 51. Minute Gelb-Rot – und hatte sich diese dank eines technischen Fehlers auch noch selbst zuzuschreiben. „Unnötig. Das tut in unserer Situation natürlich weh“, ärgerte sich Hillebrand über den Platzverweis und sah darin auch den moralischen Knacks für die Partie.

Fortan bekamen die Gäste wieder Oberwasser. Dimitrios Vidic probierte es mit einem Strahl aus der Distanz, Pless bekam soeben noch die Arme hoch (54.). Nach einer Ecke wurde es wieder brenzlig, aus kurzer Distanz parierte Pless stark (58.). Nur eine Minute später zirkelte Armin Zukic einen Freistoß von der rechten Seite ans Essinger Lattenkreuz. Doch auch der TSV zeigte sich offensiv. Zunächst wurde Serejo geblockt, dann schoss Bergheim - und traf den Pfosten (63.). Beide Mannschaften rieben sich in der Folge zumeist im Mittelfeld auf. Dann aber wieder Calcio. Eine Flanke von rechts wurde leicht abgefälscht, und landete in der Mitte erneut bei Hecker, der zur 2:1-Gästeführung einköpfte (76.). Jetzt wachte der TSV allmählich auf, probierte es allerdings häufig mit Flanken, die in der Mitte von den Echterdingern stets geklärt wurden. Einzig Daniel Eisenbeiß zog noch einmal von der linken Seite in die Mitte, scheiterte aber in aussichtsreicher Position an Bortel und einigen Abwehrbeinen (81.).

Zwar brachte Hillebrand noch einmal mit Maximilian Eiselt und Julian Biebl frisches Blut in die Partie, doch Zählbares sprang dabei nicht mehr heraus und so stand am Ende eine äußerst ernüchternde Niederlage. Vier Punkte Vorsprung auf den Zwölften, also den Relegationspatz, sind es nur noch. Diesen hat der SSV Ehingen-Süd inne, Essingens Gastgeber am Maifeiertag. „Wer es jetzt noch nicht verstanden hat, dass es hier um die Verbandsligazugehörigkeit geht, der hat den Schuss nicht gehört“, sagt Hillebrand.